By

Am 2. März erscheint Musou Stars für PlayStation 4 und PS Vita in Japan. Bei dem Spiel handelt es sich um einen Musou-Titel, in dem ihr auf etliche Charaktere aus dem Koei-Tecmo-Universum trefft. Ein paar Charaktere haben wir euch bereits vorgestellt. Unten seht ihr nun drei neue Trailer, die weitere Protagonisten des Spiels vorstellen: Horo aus der Toukiden-Serie, Millenia, die man aus der Deception-Reihe kennt und Ryu Hayabusa aus der Ninja Gaiden-Serie.

via Gematsu