Am 2. März erscheint Musou Stars für PlayStation 4 und PS Vita in Japan. Bei dem Spiel handelt es sich um Musou-Titel, in dem ihr auf etliche Charaktere aus dem Koei-Tecmo-Universum trefft. Unter diesen befinden sich Zhao Yun (Dynasty Warriors), Yukimura Sanda (Samurai Warriors) und Tamaki, ein komplett neuer Charakter, im Spiel. In drei neuen Trailern stellt euch Koei Tecmo die genannten Charaktere vor.

via Gematsu