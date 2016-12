Final Fantasy XV: Erster Story-DLC hat bekannten Gegner

Spoiler: Wenn ihr nicht wissen wollt, auf welchen Gegner ihr im Gladio-DLC trefft, lest nicht weiter.

Die Entwicklung von Final Fantasy XV ist für Square Enix noch nicht abgeschlossen – in den nächsten Wochen werden neue Inhalte erscheinen, dazu gehört nicht nur der ohnehin geplante Season-Pass. Kürzlich erst veröffentlichte Square Enix dazu eine Roadmap. Der erste kostenpflichte DLC, den man veröffentlichen will, ist Episode Gladiolus. Spielerisch soll sich der DLC an Action-Spielen orientieren. Bis auf ein paar Konzept-Ideen gab es bisher kaum Details, was sich nun aber aufgrund eines speziellen Guides ändert.

Jener Guide wurde laut VG247 an Streamer und andere Fans verteilt und beinhaltet ein paar Details zum herunterladbaren Inhalt des Spiels und Kommentare vom DLC-Producer Haruyoshi Sawatari. So sagt er: “Der Spieler steht einem Gegner namens Gilgamesh gegenüber, welchen man nur in Episode Gladio findet.” Im Hauptspiel geht Gladiolus für eine Weile seinen eigenen Weg und tritt später wieder der Gruppe bei. Seine Episode dreht sich genau um diese Zeit.“

Zudem wird erwähnt, dass der DLC neue Gebiete beinhalten wird, die man im Open-World-Teil des Spiels nicht gesehen hat. Bei Episode Gladio betritt man zum Beispiel Gebiete, die man im eigentlichen Spiel nicht betreten konnte. Sawatari betont, dass sich der derzeit in Entwicklung befindliche Inhalt die Welt von Final Fantasy XV mit mehr Tiefe dem Spieler näher bringt und “umhauen wird”.

Die aktuell bekannten DLCs umfassen Charakter-Episoden, einen Online-Co-Op, weihnachtliche Städte und weiteres in einem Season-Pass. Jede Charakter-Episode befasst sich mit einem von Noctis‘ drei Mitstreitern. Des weiteren möchte Square Enix mehrere kostenfreie Updates bereitstellen, einschließlich zusätzlicher Story-Sequenzen, spielbaren Charakteren und Anpassungsmöglichkeiten des Schwierigkeitsgrades.

via Nova Crystallis