Final Fantasy XV: Die Roadmap nach dem Release

Square Enix hat eine „Roadmap“ veröffentlicht, welche die zukünftige Entwicklung von Final Fantasy XV betrifft. Hajime Tabata wendete sich in einer neuen Nachricht an die Fans. Zusätzlich zu den bereits zugesagten DLC wird man unter anderem Kapitel 13 verbessern und weitere freie Updates zur Verfügung stellen, um die Szenen aus dem späteren Spielverlauf verständlicher zu machen.

Auf kurze Sicht gesehen möchte man unter anderem Kapitel 13 verbessern, indem man die Ring-Magie verstärkt. Auf längere Sicht gesehen möchte man die Story in der zweiten Hälfte des Spiel verbessern, indem man komplett vertonte neue Event-Szenen einfügt. Auch die Entscheidungen und Beweggründe eines bestimmten Charakters sollen auf diese Weise näher erläutert werden. Das wird seine Zeit in Anspruch nehmen, denn alle Szenen müssen natürlich lokalisiert werden.

Langfristig plant das Team auch, dass bestimmte Schlüsselcharakter spielbar gemacht werden, auch ein Avatar-System für eigene Charaktere ist geplant, ebenso wie weitere neue Features – doch das ist wohl noch Zukunftsmusik. Der bereits in Aussicht gestellte New Game+ Modus dürfte hingegen nicht mehr lange auf sich warten lassen. Auch plant man, die Lesbarkeit der Schrift in bestimmten Sprachen zu verbessern.

Interessant sind auch die Echtzeit-Inhalte, die das Team plant. So denkt man an neue Bosse mit exklusiven Belohnungen, zeitlich begrenzte Jagdaufträge und andere Herausforderungen. Die komplette Nachricht von Hajime Tabata findet ihr im englischen Square Enix Blog.

Alle genannten und geplanten Änderungen werden kostenlos sein. Obendrein gibt es natürlich noch den Season-Pass und die angekündigten DLC, die im Rahmen dessen erscheinen werden. Sie heißen: