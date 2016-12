VisualArts und Key haben eine Countdown-Webseite veröffentlicht. Der Anlass ist ein neues Projekt der Spiele-Serie Rewrite – erstmalig erschien Rewrite 2011 für PCs in Japan. Nächstes Jahr erscheint zudem eine Version für PlayStation 4.

Auf der neu erstellten Internetseite besagt der Countdown, dass es am 15. Dezember 2016 neue Informationen zum Projekt geben wird. Weiterhin kann man auch den Text „until the rewrite“ lesen, was so viel heißt wie „bis zum Umschreiben“.

via Gematsu