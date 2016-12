By

Prototype hat die Ankündigung der Visual Novel Rewrite nun offiziell für PlayStation 4 bestätigt. Die Version für PlayStation 4 wird in Full HD 1080 laufen und soll bereits im Frühling 2017 in Japan erscheinen. Da der Titel nicht die Bezeichnung Rewrite+ trägt, wird als Basis die Fassung verwendet, die 2016 erschienen ist und die Fandisc Rewrite Harvest Festa! enthält.

via Gematsu