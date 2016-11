Pokémon Go: Niantic testet wieder das Nearby-Feature

Kumpel-Feature, Fang-Bonus, Halloween-Event und Login-Boni. Niantic gibt sich Mühe, die Pokémon-Trainer bei Laune zu halten. Doch eines der wichtigsten und meistgewünschten Features in Pokémon Go fehlt nach wie vor, obwohl es eigentlich schon zum Start des Spiels zugänglich sein sollte. Die Rede ist vom Nearby-Feature, das anzeigt, wie weit ein gesuchtes Pokémon, das sich im näheren Umkreis befindet, in etwa entfernt ist.

Diese Funktion funktionierte zum Start nicht richtig und wurde von Niantic deaktiviert. Seitdem scheint man daran zu arbeiten. Jetzt starten wieder Tests, wie Niantic über den offiziellen Twitter-Account bekannt gab. In Teilen von Arizona, in Seattle sowie in Washington sowie in San Francisco können Trainer nun wieder das Nearby-Feature ausprobieren. Sollte es diesmal einwandfrei funktionieren, besteht Hoffnung, dass es bald für alle Trainer weltweit implementiert wird.