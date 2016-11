Aussteller der PlayStation Experience 2016 angekündigt

Dieses Jahr findet die PlayStation Experience am 3. und 4. Dezember 2016 in Anaheim, Kalifornien, statt. Sony Interactive Entertainment hat zu diesen Anlass eine lange Liste veröffentlicht, die die ausstellenden Publisher vorstellt. In Zukunft sollen noch mehr Informationen zu „vielversprechenden“ Panels, spielbaren Titeln und weiteren Details enthüllt werden.

In diesem Jahr soll es auch wieder eine „PlayStation Showcase“ mit Ankündigungen geben. Ob eine Pressekonferenz – oder etwas in dieser Art – live übertragen wird, ist noch nicht bekannt. Im letzten Jahr war dies der Fall. Dabei präsentierte man uns u.a. erstes Gameplay-Material zum Final Fantasy VII Remake und mit der Ankündigung von Ni no Kuni II eine echte Überraschung. Level-5 und Square Enix sind in diesem Jahr keine Aussteller, aber das schließt einen Auftritt bei einer Pressekonferenz natürlich nicht aus.

Activision

Adult Swim Games

Alien Trap

Alonso Martin Company

Bandai Namco

Berzerk Studio

Bit Kid, Inc.

Blue Mammoth Games

Capcom

CCP Games

City Interactive

Cleaversoft

Curve Digital

Cyan, Inc.

David OReilly

Defiant Development

Desert Owl Games

Devolver Digital

Double Fine

Electronic Arts

Exploding Tuba, LLC

FDG Entertainment

Finji

Guerrilla Games

GungHo

Happy Badger Studio

High Horse Entertainment

Hollow Ponds

Impulse Gear

Joy City

KO_OP

Limited Run Games

Matt Makes Games

Messhof

Metalhead Software

MidBoss

Milkbag Games

Mografi

Naughty Dog

NextGen Pants, Inc

Nine Tails Digital

Paraniod Productions

Playism

Pocketwatch Games

Polyphony Digital

Retro Dreamer

Reverb Triple XP

Robot Entertainment

Shell Games

SIE Japan Studios

SIE San Diego Studios

Ska Studios

SNK Playmore Corporation

Spaces of Play

Sumo Digital

Supergiant Games

Team 17 Digital Ltd

Thunder Lotus Games

Tribute Games Inc

Ubisoft

Vblank Entertainment Inc.

Warner Bros. Interactive Entertainment

We the Force

Wonderstruck Games

Ysbryd Games

YummyYummyTummy Inc

Zeboyd Games, LLC

via Gematsu