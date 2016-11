Erstes Gameplay-Video zum Final Fantasy VII Remake

Ende des Jahres sollte es neue Informationen zum Final Fantasy VII Remake geben und heute, zur PlayStation Experience, war es so weit. Square Enix zeigte erstes Gameplay zum lange erwarteten Final Fantasy VII Remake, was auch der offizielle Name des Spiels ist. Neben Cloud, Barret und Wedge in Ingame-Engine sieht man auch verschiedene Gameplay-Elemente.

“Das Team arbeitet derzeit hart am Spiel, welches wir bei der E3 gezeigt haben, am Final Fantasy VII Remake. Wir entwickeln es weiter und finden immer neue Wege, dem Spiel ein Update zu spendieren”, sagte Producer Yoshinori Kitase nach dem Trailer.

Director Tetsuya Nomura fügte hinzu: “Wir freuen uns darauf, euch neue und überraschende Informationen bezüglich des Spiels mitzuteilen. Dieses Material repräsentiert nur einen kleinen Teil des Spiels, aber wir hoffen, dass es euch gefallen hat.”

Weitere Details sollen „bald“ folgen. Nun aber zum Trailer:

via Nova Crystallis