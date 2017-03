Schöpfer von Sakura Wars arbeitet an neuem Spiel

Wie die neue Ausgabe der Famitsu berichtet, arbeitet Oji Hiroi, Erschaffer von Sakura Wars und Far East of Eden, an einem völlig neuem Spiel. Momentan ist das noch unbekannte Projekt in der Planungsphase, soll aber bereits kommenden Frühling angekündigt werden.

Die Information kam dank einem Interview mit Yuzo Endo, Präsidenten der Geo Holdings Corporation, ans Licht. Das legt die Vermutung nahe, dass der neue Titel von Oji Hiroi ein Smartphone-Spiel der Tochtergesellschaft der Geo Holdings Corporation – Geo Interactive – sein wird.

via Gematsu