Let It Die: Neues Video zeigt Blick hinter die Kulissen

GungHo Online Entertainment hat die erste Episode „Let It Talk“ veröffentlicht – ein Format, das monatlich erscheinen soll und einen Blick hinter die Kulissen der Entwicklung von Let It Die bietet. Die Sendung wird von Uncle Death höchstpersönlich moderiert. Der Direktor des Titels, Hideyuki Shun, ist ebenfalls in der Gesprächsrunde vertreten. Diese Filme sollen mithilfe von Unterhaltungen mit den Entwicklern Einblick in den kreativen Prozess gewähren, der hinter Let It Die steckt.

Das Free-to-play Survival-Spiel wird von Grasshopper Manufacture und Suda 51 entwickelt und erscheint noch in diesem Jahr für PlayStation 4. Alle Spieler beginnen unbewaffnet, tragen nur Unterwäsche und eine Gasmaske. Equipment und Waffen werden von getöteten Feinden gestohlen, es wird aber auch andere Wege geben. Es gibt ein Level-System, aber das wird den Spieler nicht einfach nur stärker machen wie in anderen Games. Dieses System federt den Tod ab.

via Gematsu