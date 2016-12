Pikmin 4: Miyamoto gibt Statusupdate zur Entwicklung

By

Schon im letzten Jahr verriet Shigeru Miyamoto, dass Pikmin 4 nahezu fertiggestellt sei. Seitdem haben wir nichts mehr vom Spiel gehört. Eine offizielle Ankündigung oder gar erstes Material gibt es nicht. Dass Pikmin 4 noch für Nintendo Wii U erscheint, wird immer unwahrscheinlicher.

„Wir arbeiten [weiterhin] an Pikmin 4“, so Miyamoto gegenüber Game Rant. „Aber weißt du, wenn wir uns in der Entwicklung befinden, müssen wir eine Prioritätsliste erstellen. Und es war irgendwie schwierig, auf diese Liste zu passen. Aber hoffentlich werden wir bald sehen, dass es auf die Liste gesetzt wird.“

Angesichts des nahenden Release von Nintendo NX sollte Pikmin 4 wohl bald wieder auf den Prioritätslisten von Nintendo auftauchen, oder?

via IGN, 4Players