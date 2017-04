Miyamoto: Pikmin 4 schon kurz vor der Fertigstellung

Pikmin 4 befindet sich in Entwicklung und ist laut Shigeru Miyamoto schon „kurz vor der Fertigstellung“, wie er gegenüber Eurogamer ausplauderte. „Die Pikmin-Teams arbeiten immer schon am nächsten Spiel“, so Miyamoto. „Es befindet sich schon sehr nah an der Fertigstellung.“

Mehr wollte Miyamoto allerdings nicht verraten, immerhin wurde Pikmin 4 noch nicht einmal offiziell durch Nintendo vorgestellt. Und natürlich ist auch nicht bekannt, für welche Plattform Pikmin 4 erscheint. Nintendos neue Plattform NX wird erst im kommenden Jahr näher vorgestellt.