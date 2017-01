Neue amiibo-Figuren zu Zelda: Breath of the Wild

Nintendo hat heute auch neue amiibo-Figuren zum neuen The Legend of Zelda: Breath of the Wild angekündigt. Link wird als Bogenschütze und als Reiter zu Pferd erscheinen. Zudem gibt es einen Wächter – die erste amiibo-Figuren mit beweglichen Teilen.

Alle amiibo sind natürlich mit dem neuen Zelda-Abenteuer kompatibel. Was sie genau bewirken, ist noch unklar. Auch der Wolf-Link-amiibo zu Twilight Princess HD ist mit Breath of the Wild kompatibel. Seine Wirkung beschreibt Nintendo so: