Granblue-Fantasy-Entwickler kündigt neues Spiel an

By

Cygames, Entwickler des schmucken Granblue Fantasy, wird in wenigen Tagen ein neues Projekt enthüllen. So geht es jedenfalls immer vonstatten, wenn Entwickler einen Countdown auf einer neuen Webseite herunterzählen. So macht es auch Cygames auf dieser neuen Teaser-Webseite.

Der Countdown wird am 16. Oktober ablaufen. Am gleichen Tag plant Cygames einen NicoNico-Livestream. Doch wenn alles läuft wie immer, dann wird die Famitsu die Enthüllung möglicherweise schon vorwegnehmen.

Cygames ist vor allem für das bereits genannte Granblue Fantasy bekannt. Der Smartphone-Titel ist ein klassisches RPG, an dem unter anderem Hideo Minaba und Nobuo Uematsu mitwirkten. Zuletzt arbeitete Cygames aber auch an Airship Q für PlayStation Vita und PlayStation 4.

via Dualshockers