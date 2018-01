The Idolmaster: Stella Stage: Neues Video zeigt DLCs

Bandai Namco hat ein neues Video zu The Idolmaster: Stella Stage veröffentlicht, das euch die zweite Welle der DLCs präsentiert. Zu den gezeigten Inhalten, die man zusätzlich für das Hauptspiel erwerben kann, gehören:

der Song: „Seisai Stepper“

das Kostüm: „Hoshisaki Guide“

das Set: „Seisai Set“

das Kostüm: „Tropical Swimmer“

der Song: „Watashi-tachi wa Sutto… deshou?“

das Kostüm: „Forever Star ☆☆☆“

das Kostüm: „Sleeping Prima“

Diese DLCs werden am 11. Januar erscheinen. The Idolmaster: Stella Stage ist in Japan für PlayStation 4 bereits erhältlich.

via Gematsu