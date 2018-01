Bei Senran Kagura Burst Re:Newal handelt es sich um ein Remake des ersten Teils, welcher für Nintendo 3DS erschienen ist. Jedoch wird das erneute Abenteuer der Shinobi-Schülerinnen kein Sidescroller-Actionspiel, sondern in eine 3D-Spielwelt überarbeitet. In zwei neuen Videos zeigen euch Daidouji und Rin ihre Level 1 Secret Ninja Arts. Senran Kagura Burst Re:Newal erscheint für PlayStation 4 am 22. Februar in Japan.

Ein Ankündigung für den Westen gibt es bislang nicht.

via Gematsu