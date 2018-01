Neuer Trailer zu Sword Legacy: Omen veröffentlicht

Publisher Team17 hat einen neuen Trailer zu Sword Legacy: Omen veröffentlicht. Es handelt sich dabei um ein rundenbasiertes Taktik-RPG, das bei den beiden südamerikanischen Indie-Studios Firecast Studio und Fableware Narrative Design entsteht. Geplant ist die Veröffentlichung bisher nur für PCs in diesem Jahr.

In Sword Legacy: Omen kämpfen Spieler nie allein. Auf der Reise durch Broken Britannia schwören ungleiche Helden Uther Pendragon den Treueeid und begleiten ihn auf seinem Rachefeldzug. Jeder Held ist mit individuellen passiven und aktiven Fähigkeiten ausgestattet und hat unterschiedliche Stärken. Die Kombination der Fähigkeiten ist entscheidend für den Ausgang jeder Schlacht.

Sword Legacy: Omen ist im Candlepunk-Reich von Broken Britannia angesiedelt, einem einst florierenden Königreich voller Alchemie und technischem Fortschritt, das nun aufgrund von Intrigen und Verrat nur noch ein Bruchstück seiner selbst ist. In der Rolle des rachsüchtigen Ritters Uther mitsamt seiner Bande an Gefährten müssen sich Spieler auf die Suche nach dem sagenumwobenen Schwert Excalibur begeben. In dieser äußert blutigen Version der berühmten Arthus-Legende erforschen Spieler detailreiche Umgebungen, erleben eine fesselnde Geschichte und entscheiden in rundenbasierten, taktischen Gefechten über das Schicksal Britanniens.