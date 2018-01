JPGuide! Monster Hunter World: Die Doppelklingen

By

Legt ihr keinen Wert auf eure Verteidigung, wolltet ihr schon immer wie die Ninjas aus Naruto herumlaufen oder wie Levi aus Attack on Titan über Monster hinweg angreifen? Dann wären eventuell die Doppelklingen eure Wahl für die kommende Jagdsaison in Monster Hunter: World. Denn was ist besser als ein Schwert? Natürlich zwei Schwerter!

Wenn es um das Thema Schnelligkeit geht, kann es keine andere Waffenkategorie mit den Doppelklingen aufnahmen. Jäger, welche die Waffe perfekt beherrschen, schlagen quasi ununterbrochen auf das Monster ein und sorgen für kontinuierlichen Schaden. Dabei bedarf es keinerlei komplizierter Kombinationsangriffe. Die Eingaben bei der Waffe sind intuitiv und einfach gestrickt. Aus diesem Grund ist die Waffe gut für Neueinsteiger geeignet. Zudem legt die Waffe viel Wert auf den Style ihrer Angriffe!

Dank ihrer Größe sind die Doppelklingen natürlich sehr nahkampforientiert. Um den passenden Schaden auszuteilen, gilt es daher immer nah am Monster zu bleiben. Bei größeren Monstern kann dies schon mal zu Problemen führen, wenn man nur die Beine angreifen kann, aber gerne den Schwanz abhacken möchte. Falls ihr näher an ein Monster treten möchtet, solltet ihr die Angriffe der Kreistaste benutzen. Diese Angriffe stürzen sich auf das Monster (zudem seid ihr im Dämonenmodus ein kreisender Wirbelwind mit diesem Angriff).

Unter ihrer Schnelligkeit leidet die Angriffsstärke der Waffe, die bei Weitem nicht so hoch ist im Vergleich zu den anderen. Allerdings beherrscht die Waffe einen besonderen Kniff: den Dämonenmodus. Dieser Modus lässt euch nicht nur wie ein Ninja aus Naruto herumlaufen, sondern macht euch ebenfalls stärker und schneller. Leider leidet euer Ausdauerbalken darunter und schwindet kontinuierlich. Falls dieser bei null ankommt, erlischt der Dämonenmodus und ihr könnt entsprechend ohne Ausdauer für kurze Zeit nicht mehr ausweichen, bis sich der Balken wieder genügend erholt hat. Aus diesem Grund sollten Jäger mit Doppelklingen vor allem auf Verstärkungen ihrer Ausdauerleiste setzen und die Leiste bis zum Maximum auffüllen.

Also warum gibt es den Modus überhaupt? Ganz einfach. Als Jäger mit Doppelklingen besitzt ihr einen weiteren Balken – den sogenannten Dämonenbalken. Teilt ihr im Dämonenmodus Schaden aus, füllt ihr die Anzeige. Sobald die Anzeige voll ist, befindet sich der Jäger im Erzdämonenmodus. In diesem Modus teilt ihr – auch wenn ihr euch nicht im Dämonenmodus befindet – mehr Schaden aus, ohne dass es auf Kosten eurer Ausdauer geht. Dafür leert sich mit jedem Hieb euer Dämonenbalken. Ein guter Jäger schafft eine gute Symbiose aus Dämonen- und Erzdämonenmodus, um nicht nur stylischer anzugreifen, sondern kontinuierlich mehr Schaden auszuteilen. Anschließend seid ihr der kreisende Wirbelwind in eurem Team.

Fazit: Die Doppelklingen sind eine schnelle Waffe, mit sehr stylischen Angriffen, welche nicht nur optisch etwas hermachen, sondern im Dämonen- bzw. Erzdämonenmodus ordentlich Schaden austeilen können.

