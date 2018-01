By

Bandai Namco hat das erste Video der PlayStation-Vita-Version von Gintama Rumble veröffentlicht. Ihr seht in dieser Aufnahme Eindrücke aus der Story und aus dem Kampfsystem, wobei hier Awakenings, Awakening Rumble sowie Bosskämpfe präsentiert werden.

In Japan erscheint der Titel am 18. Januar 2018 für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Die asiatische Fassung soll ebenfalls an diesem Tag für PlayStation 4 erscheinen.

via Gematsu