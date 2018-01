Erstes Gameplay zu Jikkyou Powerful Pro Baseball 2018

Baseball ist in Japan nach wie vor populär. Nicht erst, seitdem sich Nintendo einen Anteil an dem amerikanischen Baseball-Team Seattle Mariners gesichert hat. Und so gibt es natürlich auch Baseball-Videospiele in Japan. Die populärste Serie ist Jikkyou Powerful Pro Baseball, das im neuen Jahr in die nächste Runde geht. Der neueste Ableger von Konamis Chibi-Baseballreihe erscheint für PlayStation 4 und PS Vita.

Konami veröffentlichte nun ein erstes Gameplay-Video und gab mit dem 26. April 2018 den konkreten Veröffentlichungstermin bekannt. Außerdem kündigte man an, dass der Erstauslieferung der Standardversion ein digitaler Soundtrack mit 22 Songs der Serie beiliegt. Gleiches gilt für die digitale Version. Eine Digital Deluxe Edition beinhaltet zusätzlich sogar über 200 Hintergrundstücke der Reihe.

Als Setting für den „Powerful Festival“-Modus dient diesmal ein riesiges Passagierschiff namens Queen of Festival. Miwa-chan, die zuletzt im „Success Mode“ auftauchte, wird diesmal auch spielbar sein. Außerdem soll es für die PS4-Version eine PlayStation-VR-Unterstützung geben.

via Gematsu