Dragon Ball FighterZ: Goku Black im Video

Bandai Namco hat mit Goku Black einen weiteren spielbaren Charakter aus Dragon Ball FighterZ vorgestellt. In einem neuen Trailer seht ihr erste Gameplay-Szenen von Goku Black. Dragon Ball FighterZ erscheint am 26. Januar in Europa – bestellt es euch bei Amazon vor! Die kürzlich angekündigte Open-Beta beginnt am 14. Januar 2018 um 9 Uhr und endet am 16. Januar um 9 Uhr. Wer sich das Spiel bereits bei teilnehmenden Händlern vorbestellt hat, der kann schon am 13. Januar 2018 um 9 Uhr in die Open-Beta einsteigen.