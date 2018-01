Acht neue Charakter-Trailer zu The Seven Deadly Sins

Bandai Namco hat acht neue Videos zu The Seven Deadly Sins: Knights of Britannia veröffentlicht, die sich jeweils auf einen Charakter aus dem Videospiel beziehen. Zu den gezeigten Figuren gehören Diane (Mensch), Arthur Pendragon, Twigo, Gilthunder, Jericho, Guila, Elizabeth und Diane (Riesin).

Escanor, die Todsünde des Hochmutes mit dem Symbol des Löwen, tritt nicht nur in der nächsten Staffel des Anime auf, sondern wird auch im Spiel spielbar sein. Er bezieht seine Stärke aus dem Sonnenlicht und ist tagsüber ein mächtiger Krieger. Bewaffnet ist er mit seinem Heiligen Schatz, der göttlichen Axt Rhitta. Sobald die neue Staffel The Seven Deadly Sins: Revival of The Commandments 2018 in Japan ausgestrahlt wurde, werden weitere kostenlose Zusatzinhalte für die Spieler nachgereicht.

Das Abenteuer beginnt hierzulande am 9. Februar 2018 auf PlayStation 4. Der Titel erscheint sowohl physisch als auch digital und wird deutsche Untertitel bieten.

via Gematsu