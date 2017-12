Zweites DLC-Paket für Zelda: Breath of the Wild erhältlich

Als Nintendo am Anfang des Jahres ihre Nintendo Switch mit The Legend of Zelda: Breath of Wild veröffentlichte, kündigte man zeitgleich eine große Erweiterung für das Spiel an. Teil des sogenannten Erweiterungspasses sind zwei DLCs. Der erste DLC „Die legendären Prüfungen“ ist bereits seit dem Frühjahr erhältlich. Bei The Game Awards 2017 stellte Nintendo in einem Trailer die Inhalte des zweiten DLC-Paketes vor. Überraschung zudem: Das Paket ist ab heute bereits erhältlich!

Besitzer des Erweiterungspasses für The Legend of Zelda: Breath of the Wild erhalten nun im Rahmen des DLCs „Die Ballade der Recken“ Zugriff auf einen neuen Dungeon, neue Gegenstände und vor allem eine neue Story. Besonders interessant ist der Eponator, bei dem es sich um ein antikes Motorrad für Link handelt, mit welchem er nun durch Hyrule düsen kann. Wer den Pass bisher nicht besitzt, kann ihn sich für 19,99 Euro im eShop kaufen und erhält dann natürlich alle anderen bisher veröffentlichten Inhalte.

via Nintendo