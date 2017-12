Monster-Hunter-Fans müssen die Jagd in diesem Jahr noch nicht einstellen! Capcom kündigte an, dass man eine zweite Beta-Phase zu Monster Hunter: World starten wird. Ab dem 22. Dezember werden Jäger wieder einige Tage lang auf PlayStation 4 auf die Jagd gehen können. Von 18 Uhr am 22. Dezember bis zum 26. Dezember um 18 Uhr können Jäger die Weihnachtsfeiertage sinnvoll nutzen. Der Pre-Download des Clients ist ab 18 Uhr am 18. Dezember möglich. Inhaltlich bietet die Wiederholung nun allen Spielern die Möglichkeit, verschiedene Monster-Hunter-World-Quests solo und im kooperativen Multiplayer-Modus zu erleben. Ein PlayStation-Plus-Abo ist also nicht nötig!