Zwei: The Arges Adventure erscheint für PCs im Westen

Nach der weltweiten Veröffentlichung von Zwei: The Ilvard Insurrection (in Japan unter dem Titel Zwei II Plus bekannt), die am 31. Oktober für PCs stattfand, hat XSEED nun die Lokalisierung von Zwei: The Arges Adventure bekanntgegeben. In Japan ist dieses Videospiel unter dem Namen Zwei!! bekannt. Die lokalisierte Fassung soll noch in diesem Winter für PCs via Steam, GOG und The Humble Store in Europa und Nordamerika erscheinen.

Pokkle und Pipiro sind zwei Stiefgeschwister, die in dem langweiligen Dorf Puck auf dem schwebenden und längst vergessenen Kontinent Arges leben. Pokkle liebt es, schreckliche Wortspiele zu erfinden und trägt spaßeshalber einen Schwanz. Pipiro liebt es dagegen, modische Kleidung zu kaufen. Gemeinsam schlängeln sie sich durch ihre friedliche, aber eintönige Existenz, die sie in ihrer verschlafenen Burg verbringen, in der kaum etwas passiert.

Aber dann geschieht eines Tages doch ein Ereignis! Eine geheimnisvolle maskierte Person bricht eines Nachts ein und stiehlt sechs heilige Idole aus dem Schrein. Das tapfere Duo beschließt den Dieb zu stellen, wobei es für Pokkle um den Ruhm geht, während Pipiro nur auf das Geld achtet. Die Reise führt die beiden durch das gesamte Land und in Konfrontationen, die sie mit neuen Freunden und Feinden erleben. Können zwei 14-Jährige mit limitierten Techniken, die über kaum soziale Fähigkeiten verfügen, das Land retten oder ist Arges trotz ihrer Bemühungen dem Untergang geweiht?

In Japan erschien der Titel unter dem Namen Zwei!! als direkter Vorgänger von Zwei: The Ilvard Insurrection, wobei die Geschichten getrennt voneinander sind. Zwei: The Arges Adventure ist ein Dungeon Crawler in 2D, der zur Hauptgeschichte viele optionale Inhalte bietet. Die Erfahrungspunkte für die beiden Helden werden wieder durch den Verzehr von Nahrungsmitteln gewonnen. Ihr entscheidet, ob ihr das Essen sammelt, auf einer niedrigen Stufe bleibt und die Verliese als Herausforderung angeht oder ob ihr euer Level schneller steigen lässt, um euch die Erkundung zu vereinfachen.

Während Pokkle den Nahkampf nutzt, verwendet Pipiro magische Attacken. Ihr müsst die Fähigkeiten von beiden Figuren miteinander kombinieren, um die Rätsel in diesem Spiel zu lösen und die Monster zu bezwingen.

Zur humorvollen Geschichte warten verschiedene Minispiele auf euch. Dazu entscheidet ihr, ob ihr den originalen Soundtrack hört oder die arrangierte Version.

