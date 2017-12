Soulcalibur VI für PS4, Xbox One und PCs angekündigt

By

Schon eine ganze Weile gab es Gerüchte zu einem neuen Ableger der Beat-‚em-up-Reihe Soulcalibur. Nun ist es endlich so weit, denn der japanische Software-Konzern Bandai Namco veröffentlichte einen kurzen Trailer zu Soulcalibur VI. Der Titel soll im kommenden Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Einen genaueren Zeitraum gab man aber noch nicht bekannt. Im Video seht ihr bereits die Charaktere Sophia und Mitsurugi, die Arenen erinnern an das 16. Jahrhundert. Auch zahlreiche neue Charaktere werden versprochen.

Spielerisch soll Soulcalibur VI an den Wurzeln der Serie anknüpfen, ohne aber auf neue Gameplay-Elemente zu verzichten. Ein neues Feature ist das Reversal Edge. Es erlaubt Spielern, die Kampftaktik zu verfeinern, indem sie nach einer erfolgreichen Parade unverzüglich zu einem Gegenangriff ansetzen können. Eine dynamische Kamera soll solche Aktionen noch eindrucksvoller in Szene setzen.

via Gematsu