Shadow of the Colossus: Entwickler-Video zum Remake

Sony hat ein neues Video zum kommenden Remake von Shadow of the Colossus für PlayStation 4 veröffentlicht. Im Video zeigt man nicht nur das Intro des Spiels, sondern lässt auch verschiedene Entwickler von Bluepoint zu Wort kommen. Art Director Mark Skelton und Technical Director Peter Dalton erklären, wie sie an der Grafik des Spiels geschraubt haben und welche Verbesserungen euch hier erwarten.

Sie erklären, wie man die Umgebungen von Grund auf neu erstellt hat und dabei das Original als Template genutzt hat. Auch die Animationen wurden überarbeitet, viele Details waren im Original gar nicht vorhanden. Es wurde sogar ein neues Physik-System eingearbeitet, damit sich der Schwanz des Pferdes realistisch bewegt.

Das Remake von Shadow of the Colossus erscheint für PlayStation 4 am 7. Februar 2018.

via Dualshockers