Secret of Mana: Remake erscheint physisch in den USA

Spieler weltweit fiebern dem 15. Februar 2018 entgegen – dann wird Square Enix ein waschechtes Remake von Secret of Mana veröffentlichen. Ein Detail trübte bislang allerdings die Vorfreude. Das Remake sollte im Westen ausschließlich digital für PlayStation 4, PlayStation Vita und Steam erscheinen.

Zumindest für Nordamerika hat Square Enix diese Entscheidung nun ein wenig korrigiert. Für PlayStation 4 plant Square Enix nun auch eine physische Veröffentlichung in Nordamerika bei ausgewählten Händlern und in limitierter Auflage. In den USA erfolgt die Veröffentlichung über GameStop, Kanadier müssen zu EB Games pendeln und die teilnehmenden Händler für Lateinamerika stehen noch nicht fest. Vorbesteller erhalten „Moogle“-Kostüme für Randi, Primm und Popoi sowie weitere DLC-Items.

Für Europa ist die physische Veröffentlichung bislang nicht angekündigt. Eine solche Lösung scheint aber auch hierzulande denkbar und wurde von einigen Publishern bereits praktiziert. Bandai Namco veröffentlichte die physische Version von Gundam Versus beispielsweise nur über GameStop.

via Gematsu