Producerin spricht über My Hero Academia: One’s Justice

In den letzten Jahren ist My Hero Academia bei vielen Anime- und Manga-Fans sehr beliebt geworden. Mit One’s Justice dürfen sich diese Fans sogar über ein Spiel für Nintendo Switch und PlayStation 4 freuen, welches in Japan erscheinen wird. Im Westen werden eine Xbox-One-Version und digitale Versionen für PCs folgen. In einem Interview sprach die Producerin Aoba Miyazaki darüber, dass eine derartige Entwicklung sehr herausfordernd sei. Allerdings möchte sie so viele Fans wie möglich erreichen.

Laut Miyazaki folgt My Hero Academia – wie viele weitere Jump-Titel – dem Konzept von Freundschaft, Leistung und dem Siegeswillen. Das Aufeinandertreffen von Helden und Schurken bringt jedoch weitere Möglichkeiten zustande, weil beide Parteien ihre eigenen Ziele haben und an verschiedene Dinge glauben. Nach ihrer Auffassung mögen viele den Titel so sehr, weil sie nicht nur mit Izuku sympathisieren können.

Da es sich bei dem Spiel um ein Kampfspiel handelt, habe man sich im ersten Trailer für Izuku und Shigaraki entschieden, die als Hauptfiguren der guten bzw. bösen Seite agieren. Anhand des Gameplays kann man bereits erkennen, dass Izuku ein Nahkämpfer wie im Original ist. Für Shigaraki gibt die Producerin noch keine Details preis. Man solle diesbezüglich ein Auge auf weitere Informationen haben.

In Japan habe man dem Spiel den Untertitel “One’s Justice” gegeben, weil man damit ausdrücken möchte, dass jeder Charakter, welcher in dem Spiel auftaucht, seine eigenen Hoffnungen, Träume und seine eigene Gerechtigkeit besitzt. Miyazaki hofft, dass man dieses Gefühl ebenfalls in die Kämpfe umsetzen könne.

via Gematsu