Persona 5 the Animation: Neue Infos am 24. Dezember

Wenn ihr Fan der Persona-Serie seid und am 24. Dezember noch nichts vorhabt, solltet ihr euch das Datum merken, wenn euch neue Informationen zu Persona 5 the Animation interessieren. Um 20 Uhr JST (um 12 Uhr deutscher Zeit) wird Atlus in einem Livestream weitere Details über das Projekt enthüllen. Die Ausstrahlung trägt den Titel „Super Secret Information Reveal! Broadcast Special“ und wird in Japan über Abema’s TV New Anime Channel verbreitet.

Gleichzeitig erfolgt eine weltweite Ausstrahlung über YouTube Live. Zu den Gästen gehören Jun Fukuyama (Sprecher des Protagonisten), Aoi Yuuki (Sprecherin von Futaba Sakura) und Souichirou Hoshi (Sprecher von Goro Akechi). Die offizielle Webseite findet ihr im Internet. Das folgende Video dient als Teaser für die kommende Ausstrahlung.

via Gematsu