Nippon Ichi Software plant Nachfolger zu den Videospielen Coven and Labyrinth of Refrain and Yomawari, wie die aktuelle Ausgabe der Dengeki PlayStation enthüllte. Dazu bereitet sich die Firma darauf vor, neue Entwicklungen der Serie Disgaea 2018 zu diskutieren. Zu Beginn des kommenden Jahres will Nippon Ichi Software ein neues Projekt ankündigen und für andere Spiele möchte man ebenfalls Nachfolger produzieren.

via Gematsu