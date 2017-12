Nintendo hat bekanntgegeben, dass sich Nintendo Switch weltweit 10 Millionen Mal verkauft hat. Das Gerät ist damit auf dem Weg von PlayStation 4 – wer hätte das nach Nintendo Wii U gedacht. Sony hatte die Marke von 10 Millionen Einheiten nach exakt 270 Tagen bekanntgegeben, Nintendo benötigte mit der Switch nur 14 unwesentliche Tage länger.

Der Vergleich mit Nintendo Wii U ist schon lange nicht mehr angebracht, aber nicht weniger interessant. In seiner gesamten Lebensspanne kommt Wii U auf eine Gesamtverkaufszahl von etwa 13,56 Millionen Geräten. Nintendo Switch ist drauf und dran, diese Marke noch im ersten Verkaufsjahr zu knacken. Nintendo sieht die Konsole durchaus auf diesem Kurs: Die Verkaufserwartung bis zum Ende des Geschäftsjahres am 31. März 2018 wurde von 10 auf 14 Millionen Geräte angehoben.

„Wir sind begeistert, dass unsere Fans in Europa und weltweit so viel Spaß an Spielerlebnissen haben, wie sie nur Nintendo Switch bieten kann“, sagt Satoru Shibata, Präsident von Nintendo of Europe. „Egal, ob es sich dabei um die neuesten Abenteuer von Mario und Link handelt oder um einzigartige Spiele wie 1-2-Switch, bei dem die Spieler statt des Bildschirms sich gegenseitig im Auge behalten.“

Im kommenden Kalenderjahr will Nintendo das Momentum konservieren. Man verweist auf Games wie Kirby Star Allies, Bayonetta, Bayonetta 2, das neue Yoshi-Abenteuer und Third-Party-Releases wie Wolfenstein II: The New Colossus, Mega Man 11, Project Octopath Traveler, Shovel Knight: Kings of Cards und Runner3.