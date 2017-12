Nintendo hat pünktlich zum beginnenden Weihnachtsgeschäft zwei neue japanische TV-Spots veröffentlicht. Die japanischen Werbefilmchen zu Nintendo Switch laufen unter dem Titel „Winter 2017-2018“ und es gibt viele bekannte Titel zu sehen. Unter anderem flackern Super Mario Odyssey und The Legend of Zelda: Breath of the Wild über den Bildschirm. Unten könnt ihr euch die zwei Videos ansehen.

via Gematsu