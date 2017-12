Bei einem Entwickler-Livestream gab Ubisoft endlich neue Details zu Beyond Good & Evil 2 bekannt. Gut eine Stunde lang plauderten Creative Director Michel Ancel, Senior Producer Guillaume Brunier und Narrative Director Gabrielle Shrager im Livestream über die Entwicklung des Spiels, dabei gab es zahlreiche neue, wenn teilweise auch zusammenhangslose Informationen.

Einblicke gab es in die Erschaffung der Tier-Mensch-Hybriden, die natürlich eine große Rolle im Prequel spielen. Ihr seht etliche Modelle und Konzept-Artworks, teilweise In-Engine-Material. Haie, Nashörner, Tiger und Elefanten. Neben den Hybriden sind natürlich auch Raumschiffe extrem wichtig. Sie zu verändern und anzupassen, ist eine der Möglichkeiten im Spiel.

Ancel erklärte, dass Beyond Good & Evil 2 zwar alleine spielbar ist, aber das Team wolle lieber, dass der Titel mit Freunden gespielt wird. „Es ist Teil der Geschichte, die man selbst erzählt, während man mit Freunden zusammenkommt und spielt“, springt ihm Guillaume Brunier zur Seite. Die Geschichte sei eine traditionell erzählte, mit emotionalen Hintergründen, wobei sich die Charaktere entwickeln.

Besonders stolz ist man wohl auf die fließenden Übergänge in der riesigen Welt. Das wurde bereits zur E3 thematisiert. Von einem kleinen Teehaus in einer Stadt soll man ohne Ladezeiten bis zu einem gigantischen Raumschiff gelangen und damit ins Weltall fliegen können. Derzeit ist man noch dabei, die Stadt mit Leben zu erfüllen.

„Seit der E3 hat sich unsere Teamgröße beinahe verdreifacht“, so Brunier. „Das Spiel kam gut an. Wir brauchen mehr und mehr Leute, um es zu erschaffen. Wir konzentrieren uns daher gerade darauf, noch mehr Leute hinzuzugewinnen. Der Hauptfokus derer, die schon am Spiel arbeiten, ist aktuell, eine echte, lebhafte Stadt zu bauen, die man erkunden kann.“

Am Ende beantworteten die Entwickler einige Fan-Fragen. Dabei verriet Ancel, dass die Idee hinter Beyond Good & Evil einst eine Trilogie war. „Aber als wir anfingen, uns über das nächste Spiel der Reihe Gedanken zu machen, fanden wir die Welt so groß und dicht, dass es eine Schande wäre, nicht über ihre Ursprünge zu reden. Wer ist Jade, sie ist sehr mysteriös. Sie hat eine dunkle Seite. Wir wollen tiefer in diese Dinge eintauchen.“

via Eurogamer