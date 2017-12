Level-5 feiert 20-jähriges Jubiläum mit großem Titel

By

Ein fester Bestandteil der letzten Ausgaben des Jahres von Famitsu und Co. sind Kurz-Interviews mit den CEOs der großen Entwickler. Auch Akihiro Hino kam in der Dengeki PlayStation zu Wort. Der Präsident von Level-5 (Ni no Kuni, Professor Layton) feiert im nächsten Jahr mit seiner Firma das 20-jährige Jubiläum.

Aus diesem Anlass verspricht der Präsident einen „großen Titel“, um den Meilenstein der Firma gebührend zu feiern. Weitere Hinweise gab Akihiro Hino nicht. Derzeit hat Level-5 mit Ni no Kuni II, Fantasy Life Online, Inazuma Eleven Ares und Yo-kai Sangokushi: Kunitori Wars schon allerhand zu tun.

via Gematsu