Japanischer TV-Spot zu Dragon’s Crown Pro

Atlus hat den ersten TV-Spot zu Dragon’s Crown Pro in Japan veröffentlicht. Die neue Pro-Version verfügt über alle Gameplay-Elemente des Originalspiels, bietet aber veredelte Artworks und 4K-Unterstützung. Der Soundtrack wurde allerdings neu durch ein Orchester aufgezeichnet. Außerdem gibt es englische und japanische Sprachausgabe sowie deutsche Texte. Die Speicherdaten des Originals können importiert werden. In Japan erscheint der Titel am 8. Februar. Für die westliche Lokalisierung gibt es derzeit noch kein Veröffentlichungsdatum.