Figuren Fieber: Pyra aus Xenoblade Chronicles 2

In den „Production Notes“, einer Art Blogserie zu Xenoblade Chronicles 2 vom Entwicklerteam, gibt General Director Tetsuya Takahashi in dieser Woche erste Einblicke in die Produktion einer ganz besonderen Pyra-Figur, die in Zusammenarbeit mit Good Smile Company entsteht. Die Figur ist ab sofort in Japan vorbestellbar.

Sie hat den Maßstab 1/7 und die Produktion wurde von Masatsugu Saito (Charakter-Designer von Pyra) und Monolith Soft überwacht. Gemeinsam erstellte man extra für diese Figur neue Illustrationen. Besonderes Augenmerk legte man dabei auf die Details und auch auf die Unterwäsche – das stellte Takahashi tatsächlich hervor.

Seht nachfolgend einige Bilder der Figur. Findet weitere tolle Figuren in unserer Rubrik „Figuren Fieber“.

via Perfectly Nintendo