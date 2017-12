Während eines Livestreams hat Sega nicht nur einen neuen Trailer, sondern auch erstes Gameplay-Material zu Valkyria Chronicles 4 veröffentlicht. Bei dem Stream präsentierte man 40 Minuten aus dem Spiel, die ihr euch unten ansehen könnt. Viele Details rund um das Gameplay, Charaktere und die Welt findet ihr in unserem Artikel-Archiv.

Valkyria Chronicles 4 spielt in einem fiktiven Jahr 1935 EC in Europa und damit zur gleichen Zeit wie Valkyria Chronicles. Dort wütet der „Second European War“ zwischen der Atlantic Federation und der Autocratic Eastern Imperial Alliance. Die Föderation kämpft tapfer, doch die übermächtige imperiale Allianz droht sie zu verschlingen. Der Sieg droht in weite Ferne zu rücken, da führt die Föderation die Operation Northern Cross durch, ein letzter Versuch, die kaiserliche Hauptstadt zu erobern und so den Krieg zu beenden.

Für Japan gibt es mit dem 21. März für die PS4-Version bereits einen konkreten Termin, die Switch-Version folgt erst im Sommer, eine Xbox-One-Version wird es in Japan nicht geben. Im Westen erscheint der Titel für Nintendo Switch, PS4 und Xbox One im neuen Jahr.

Neuer Trailer

Erstes Gameplay (ab 1:45:51)

via Gematsu