Der sechste Trailer zu Earth Defense Force 5

D3 Publisher hat den sechsten offiziellen Trailer zu Earth Defense Force 5 veröffentlicht, welcher eine Länge von sieben Minuten hat.

Es begann im Jahre 2022 in Japan. In den Außenbezirken von Kanto, unweit der besiedelten Gegend, errichtete die Earth Defense Force ihre Basis – im Brachland hinter den Bergen. Wenn man einen Blick auf die oberirdischen Anlagen wirft, wirken diese allein schon groß, doch im Untergrund wurde zugehörig ein riesiges Lagerhaus gebaut. Darin wurde eine große Menge an Waffen, Munition und hochmodernen Geschütze gelagert.

Aber die Basis hatte ein Problem. In der Nähe rebellierten die Stadtbewohner wegen dem fast schon exzessiven Waffenbesitz der Earth Defense Force. Jeden Moment konnte eine Protestbewegung ausbrechen. Aus diesem Grund organisierte die Abteilung für Öffentlichkeitsarbeit jeden Monat eine Veranstaltung, zu welcher die Bewohner eingeladen waren. Derzeit gab es keine Feinde, gegen die man die Waffen aus der Basis nutzen musste… Und was wichtiger als die Verstärkung der Mittel für das Militär war, war das Verständnis der Stadtbewohner. Aber zur gleichen Zeit begann sich das Schicksal der Welt signifikant zu ändern. Denn plötzlich erschienen mehrere Raumschiffe und starteten einen Angriff…

In Japan erscheint Earth Defense Force 5 am 7. Dezember für PlayStation 4.

via Gematsu