Bayonetta 3 exklusiv für Nintendo Switch angekündigt

In der vergangenen Nacht fanden die alljährlichen The Game Awards statt, welche 2014 von Geoff Keighley gestartet wurden. Auch wenn das Event noch jung ist, so haben sich große Ankündigungen während der Show bereits etabliert und auch Nintendo hat gemerkt, dass die Award-Show eine gute Plattform für Neuigkeiten ist. In den vergangenen Jahren hielt man sich noch ein wenig zurück, doch in diesem Jahr haute Nintendo ordentlich auf den Putz.

Zwischen all den Awards und Ankündigungen enthüllte Reggie Fils-Aimé auf der Bühne in einem kurzen Teaser-Trailer einen neuen Ableger der Bayonetta-Reihe, der natürlich von Platinum Games entwickelt wird. Bereits Bayonetta 2 war exklusiv auf einer Nintendo-Konsole erhältlich, nachdem der Vorgänger für PlayStation 3 und Xbox 360 erschien.

Den kurzen Trailer zu Bayonetta 3, das natürlich noch keinen Release-Termin besitzt, seht ihr hier:

via Nintendo