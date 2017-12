Bandai Namco kündigt Black Clover Project Knights an

Bandai Namco hat heute überraschend Black Clover Project Knights angekündigt. Der Titel wird im kommenden Jahr weltweit für PlayStation 4 und PCs erscheinen und basiert auf der gleichnamigen Manga- und Animeserie. Weitere Details will Bandai Namco am 18. Dezember veröffentlichen. Bis dahin müssen wir uns mit dem Teaser-Trailer begnügen und der nachfolgenden Inhaltszusammenfassung zur Serie von Wikipedia:

Die Handlung dreht sich um Asta und Yuno, die zusammen in einer Kirche ausgesetzt wurden und seither unzertrennlich sind. Als Kinder schworen sie sich, dass sie miteinander konkurrieren werden, wer der nächste Imperator-Magier wird. Als die beiden jedoch aufwuchsen, wurden zwischen ihnen große Unterschiede deutlich. Yuno war ein Genie der Magie mit überragender Kraft und Kontrolle, während Asta überhaupt keine Magie anwenden konnte, was er durch körperliches Training auszugleichen versuchte.

Als sie mit 15 Jahren ihre Zauberbücher erhielten, bekam Yuno ein spektakuläres Buch mit einem vierblättrigem Kleeblatt – die meisten erhalten nur eines mit einem dreiblättrigen. Asta hingegen bekam nichts. Die Wahrheit über Astas Fähigkeit wird enthüllt, als Yuno in Gefahr gerät. Schließlich erhält er ein Zauberbuch mit fünf Blättern, „schwarzes Kleeblatt“ genannt. Von jetzt an ziehen die beiden hinaus in die weite Welt, dasselbe Ziel vor Augen haltend.