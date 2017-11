Xenoblade Chronicles 2: Season-Pass und neue Details

Bei der heutigen Nintendo Direct Spezialausgabe zu Xenoblade Chronicles 2 veröffentlichte Nintendo zahlreiche neue Details zum Spiel. Es gibt neue Informationen zum Spiel selbst, zum neuen Season-Pass und zur japanischen Sprachausgabe. Außerdem gibt es eine Cross-Promotion zu Zelda: Breath of the Wild.

Die wichtigsten Details vorab: Die japanische Sprachausgabe wird nun doch mitgeliefert, allerdings per DLC. Dieser ist aber vom Launchtag an kostenlos erhältlich. Alles weitere seht ihr im Nintendo-Direct-Mitschnitt ganz unten oder nachfolgend in Textform direkt von Nintendo.

Neue Welten, Helden und Kämpfe

Xenoblade Chronicles 2 ist der neueste Titel der Rollenspielserie, die 2011 auf Wii ihren Anfang nahm. Diese direkte Fortsetzung glänzt mit neuen Charakteren und Spielwelten. Hinzu kommt ein erweitertes Kampfsystem, das aber auch den Fans des ursprünglichen Xenoblade-Spiels vertraut vorkommen wird. In Xenoblade Chronicles 2 gibt es die sogenannten Klingen, künstliche Lebensformen, die sich mit Meistern verbünden, um ihnen im Kampf ihre Waffen und ihre Fähigkeiten zu leihen. Die Helden des Spiels sind Rex, ein Meister, und Pyra, eine Klinge. Mit Rex können sich alle Fantasy-Fans schon vor dem Start des Spiels vertraut machen: Ab 9. November gibt es ein kostenloses Update sowohl für die Nintendo Switch- als auch für die Wii U-Version von The Legend of Zelda: Breath of the Wild, das Spielern eine Quest zur Erlangung des Rex-Kostüms für den Helden Link beschert.

Ob vor, nach oder während eines Kampfes – die Klingen können ihre Meister auf vielfältige Weise unterstützen: Sie können zum Beispiel die Zahl hilfreicher Objekte erhöhen, die es zu finden gibt, neue, noch unerforschte Pfade entdecken oder sich mit anderen Spezialeffekten nützlich machen. An der Seite der Klinge, für die sie sich entschieden haben, können die Spieler zum Beispiel den Meister schützen, seine Attacken verstärken und vieles mehr. Die Fähigkeiten unterscheiden sich von Klinge zu Klinge. Die richtige Auswahl verleiht den Kämpfen also auch eine strategische Dimension.

Immer neue Entdeckungen

Die Klingen sind aber nur eine Lebensform, denen die Spieler begegnen, während sie auf den Rücken der mächtigen Titanen umherstreifen. In der weitläufigen Welt von Alrest treffen sie sowohl auf friedliche als auch auf angriffslustige Kreaturen aller Größen und Formen. Sie erkunden schier unendliche Ebenen, gewundene Höhlensysteme, Königreiche aus Eis, verbrannte Erde und sandige Meeresküsten. Wenn es ihnen gelingt bestimmte, Einzigartige Gegner zu besiegen, wird am Kampfplatz ein Grabstein errichtet, der an die Kreatur erinnert und es den Spielern ermöglicht, den Kampf zu wiederholen und sich zusätzliche Belohnungen zu sichern.

Ihre Entdeckungsreise durch Alrest führt die Spieler immer wieder an leuchtende Orte, sogenannte Sammelpunkte. Dort haben sie die Möglichkeit, sich wertvolle Gegenstände zu schnappen, oder unter die Wolken zu tauchen, um gut verborgene Schätze zu bergen. An anderen Stellen wiederum finden sie versteckte Reisepunkte, an die sie jederzeit zurückkehren können. Sogar quirlige Städte existieren in den schwebenden Welten von Alrest. Deren Einkaufs- und Wohngegenden haben auf jedem Titan eine ganz eigene Gestalt und Atmosphäre.

Expansion Pass, DLC und Sondereditionen

Wer das epische Abenteuer von Xenoblade Chronicles 2 noch weiter ausdehnen möchte, kann zusätzlich einen Expansion Pass erwerben. Er erlaubt es den Spielern neue Download-Inhalte zu nutzen, die zwischen dem ersten Verkaufstag und Herbst 2018 erscheinen werden. Das Angebot reicht von zusätzlichen Quests und nützlichen Items, über einen herausfordernden Kampfmodus mit besonders starken Gegnern bis zu einem zusätzlichen Abenteuer. Dessen komplett neue Nebenhandlung spielt in der Welt von Elysium. Weitere Einzelheiten zum Expansion Pass wird Nintendo zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgeben.

Am selben Tag wie das Spiel erscheinen am 1. Dezember auch der Nintendo Switch Pro Controller – Xenoblade Chronicles 2 Edition sowie die Xenoblade Chronicles 2 Collector’s Edition. Diese Sammleredition umfasst ein Exemplar des Spiels in einer edlen Metallhülle, ein 220 Seiten starkes, prachtvoll illustriertes Softcover-Artbook mit Entwürfen der Spielwelt, ihrer Helden, Landschaften und Gegenstände sowie eine CD mit einer Auswahl der schönsten Musikstücke. Wer das neue Abenteuer stets dabei haben möchte, kann sich das Spiel auch als digitale Version auf seine Nintendo Switch laden. Vorbestellungen dafür – ob separat oder zusammen mit dem Expansion Pass – sind ab sofort im Nintendo eShop möglich. Alle Nintendo-Spieler, die diese Möglichkeit nutzen, werden am 1. Dezember auf jeden Fall zu den Ersten gehören, die in die unendlichen Weiten von Xenoblade Chronicles 2 eintauchen können.