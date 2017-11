Veröffentlichungstermin für The Longest 5 Minutes

NIS America hat die Veröffentlichungstermine zu The Longest 5 Minutes für Europa und Nordamerika genannt. Hierzulande wird der Titel am 16. Februar für PlayStation Vita und Nintendo Switch erscheinen. Am 13. Februar erscheint der Titel in Nordamerika für die genannten Plattformen und weltweit für PCs via Steam. Für das System Nintendo Switch wird es eine limitierte Version geben, die zum Datenträger einen Soundtrack (2 CDs) und Anstecker enthält. Ihr findet diese Edition im Onlineshop des Publishers.

The Longest 5 Minutes handelt von einem Helden, der sich dem Ursprung des Bösen – dem Overlord – stellt, aber plötzlich alle Erinnerungen an dieses Abenteuer verliert. Er weiß weder den Namen seiner Heimatstadt, noch den Grund, warum er den Overlord besiegen wollte. Während des Kampfes lösen die Worte seiner Verbündeten und die Drohungen des Overlords Flashbacks aus – seine Erinnerungen kehren langsam aber sicher zurück. Der Held will unbedingt seine kostbaren Erinnerungen zurückerlangen, bevor es zu spät ist – doch der Overlord steht ihm mit seiner unnachgiebigen Kraft im Weg.

via Gematsu