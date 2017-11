The Idolmaster: Stella Stage: Vorstellung von Yayoi

By

Das neueste Video zu The Idolmaster: Stella Stage stellt euch das Idol Yayoi Takatsuki vor, das von Mayako Nigo gesprochen wird. Im Hintergrund der Aufnahme hört ihr das Lied „Ohayou!! Asagohan“. In diesem Ableger sind alle Songs aus The Idolmaster: Platinum Stars enthalten. Durch den Unterricht könnt ihr einen „Boost“ auslösen, der die Fähigkeiten der Idols für das kommende Konzert verbessert. Somit verdient ihr mehr Geld oder bekommt eine größere Anzahl von Fans, wofür allerdings Geld benötigt wird.

Alle Idols haben ihre individuelle Meinung, wenn es um ihre Arbeit geht. Während ihr mit einer Dame kommuniziert, solltet ihr auf ihren Gesichtsausdruck achten, um ihre Ansicht besser zu verstehen. Euer Ziel ist das Erreichen der „Stella Stage“, um die Welt der Idols zu erobern. Es gibt besondere Konzerte, die nur zu einer bestimmten Jahreszeit aufgeführt werden können. In der Zwischenzeit solltet ihr trainieren, um Punkte für das Coaching zu sammeln.

In Japan erscheint der Titel am 21. Dezember für PlayStation 4.

via Gematsu