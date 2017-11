Symphonic Selections macht in Dortmund Station

Im kommenden Jahr wird die Konzertreihe Symphonic Selections erstmals nach Dortmund kommen. Für große Sinfonik sind die Dortmunder Philharmoniker bekannt, doch das Konzert am 11. Juni 2018 ist Neuland für das Orchester. Symphonic Selections – Video Game Music in Concert macht an diesem Tag in Dortmund Halt. Mit „GameBoy-Sound“ habe die Videospielmusik nichts mehr zu tun, weiß die PR-Abteilung der Dortmunder zu berichten. So ist es auch.

Videogames wie Final Fantasy oder Angry Birds sind ein Renner. Ebenso komplex und vielschichtig wie die Spiele ist inzwischen deren Musik. Auch wenn sie oft während des hochkonzentrierten Spiels gar nicht bewusst wahrgenommen wird, ist die Game-Musik ein konstanter Begleiter jedes Videospielers und wird in nicht wenigen Fällen zum absoluten Ohrwurm mit Wiedererkennungswert. Mit Video Game Music in Concert bekommen nun auch die Melodien zu Blue Dragon und Clash of Clans einen Platz im Konzertsaal.

Das erste Dortmunder Video Game Music in Concert wird dirigiert von Philipp Armbruster, als Solistin tritt Tatiana Prushinskaya mit Nobuo Uematsus Klavierkonzert zu Final Fantasy auf. Den Abend moderiert Simon Krätschmer, bekannt durch Game One und Rocket Beans TV. Karten gibt es ab sofort zwischen 19 und 42 Euro auf dieser Website.