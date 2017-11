Story-Trailer zu Dragon Ball FighterZ veröffentlicht

Zuletzt konzentrierte sich Bandai Namco vor allem darauf, uns die vielen spielbaren Charaktere in Dragon Ball FighterZ vorzustellen. Heute präsentiert man uns neue Details zum Story-Modus mit einem neuen Trailer: Mit geklonten Kriegern taucht eine neue Gefahr auf!

Die Z-Kämpfer fallen reihenweise in Ohnmacht und um die Ursache in den drei Arcs zu klären, verbinden sich die Spieler mit einem der Kämpfer. Dieses „Link-System“ erlaubt es den Spielern, in verschiedene Charaktere zu schlüpfen und im geteilten Körper sowohl Gedanken auszutauschen, als auch Diskussionen zu führen.

Außerdem müssen die Spieler, während sie die Map in DRAGON BALL FighterZ erkunden, regelmäßig weitreichende Entscheidungen treffen und wählen, ob sie Freunde retten oder mächtige Fähigkeiten erlangen. All diese Mysterien führen auf C21 und C16 zurück, deren Absichten im Unklaren sind.