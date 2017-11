Saint Seiya: Cosmo Fantasy: Mobil ab sofort erhältlich

Der Titel Saint Seiya: Cosmo Fantasy (in Japan unter dem Namen Saint Seiya: Zodiac Brave bekannt) ist ab sofort auch in den westlichen Regionen für Smartphones, die auf Android oder iOS basieren, erhältlich. Der Download ist kostenlos, allerdings ist das Spiel mit Mikrotransaktionen verbunden.

Seht eure Lieblingscharaktere aus der Serie, zu denen The Dark Lord, Hades, Odin Seiya sowie alle zwölf God Cloths gehören. Mit einer einfachen Fingerbewegung löst ihr die verheerenden Techniken der Saints aus, darunter „Pegasus Meteor Fist“ oder „Lightning Plasma“. Ihr stürzt euch in Konflikte und kämpft gegen Poseidon.

Auch der Handlungsstrang Hades wird in diesem Spiel präsentiert. Werdet ihr eure Saints trainieren, um der Champion in der Arena zu werden oder nehmt ihr die Herausforderung an, alle 15 Gefechte in der „Cosmo Challenge“ zu gewinnen? Ob ihr eine Gruppe aus 15 Kriegern erstellt und mit ihnen im Kolosseum antretet oder gegen eine andere Gilde, die Wahl liegt bei euch.

via Gematsu