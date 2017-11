Handelsversionen von Rainbow Skies und Rainbow Moon

By

Eastasiasoft hat einen neuen Teaser-Trailer zu Rainbow Skies veröffentlicht und informiert euch über den Inhalt der physischen Version zum kommenden Rollenspiel, die derzeit im Onlineshop von Play-Asia vorbestellt werden kann. Der Titel soll Anfang 2018 für PlayStation 3, PlayStation 4 und PlayStation Vita erscheinen. Für die letzten beiden Systeme bietet Play-Asia Retail-Versionen an. Neben einer gewöhnlichen Edition wird eine limitierte Version angeboten, die zum Datenträger die folgenden Extras bietet:

eine Spielanleitung

den Soundtrack „Melodies“, bestehend aus zwei CDs

„Book of Knowledge“, ein Buch bestehend aus 100 Seiten

eine Karte, die doppelseitig bedruckt ist

ein Zertifikat

eine Sammelbox

Dazu veröffentlichen Eastasiasoft und Play-Asia eine physische Version von Rainbow Moon für PlayStation 4 und PlayStation Vita. Auch in diesem Fall wird es neben einer gewöhnlichen Fassung für jedes System eine limitierte Edition geben. In dieser befindet sich, zum jeweiligen Datenträger, der folgende Inhalt:

eine Spielanleitung

der Soundtrack „Melodies“, bestehend aus einer CD

der taktische Führer „Book of Wisdom“

eine Karte

ein Zertifikat

eine Sammelbox

Von den Schöpfern von Rainbow Moon stammt das kommende Fantasy-Rollenspiel Rainbow Skies. Betretet eine farbenfrohe Welt, die mit Freunden und Feinden erfüllt ist, erkundet düstere Verliese, erlebt ein rundenbasiertes Kampfsystem und besucht fremde Städte und Läden. Somit bietet Rainbow Skies verschiedene Elemente, die das Herz eines Rollenspielfans höher schlagen lassen.

Monster sind zähmbar, die Charaktere ausbaufähig, dazu kommt eine große Vielfalt an Waffen und Rüstungen, die für eine individuelle Anpassung der Figuren sorgt. Neben der humorvollen Geschichte werden euch Nebenquests, Schatzjagden und Inhalt, der sich im Endgame entfaltet, stundenlang beschäftigen.

Für Damion ist ein großer Tag angebrochen. Heute ist seine finale Prüfung als Monsterzähmer, ein wichtiger Beruf in seiner Heimatstadt, die wiederholt unter den Angriffen der Bestien leidet. Doch durch einen Hangover richtet er nur Chaos an. Er fällt nicht nur durch die Prüfung, sondern zerstört das Gehege der Monster. Gemeinsam mit seinem Prüfer Layne versucht er die Panne zu beheben. Dabei verschlechtert sich die bereits unangenehme Situation weiter, denn plötzlich befinden sich die beiden an den Fronten einer Auseinandersetzung zwischen zwei rivalisierenden Mächten.

via Gematsu