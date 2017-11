Japanische Verkaufscharts: 30. Oktober bis 5. November

Die aktuellen japanischen Verkaufscharts liegen vor. Auch in der letzten Woche konnte sich ein Neueinsteiger ganz oben platzieren. Es ist ein westlicher Titel, nämlich Call of Duty: WWII. Bandai Namcos .hack//G.U. Last Recode steigt mit 61.000 Einheiten ein. Ansonsten ist wenig los in den Software-Charts. In den Hardware-Charts bleibt Nintendo Switch deutlich vor PlayStation 4.

01./00. [PS4] Call of Duty: WWII (Sony) {2017.11.03} (¥7.900) – 168.324 / NEW

02./01. [NSW] Super Mario Odyssey (Nintendo) {2017.10.27} (¥5.980) – 116.931 / 578.969 (-75%)

03./00. [PS4] .hack//G.U. Last Recode (Bamco) {2017.11.01} (¥7.600) – 61.816 / NEW

04./00. [3DS] Style Savvy: Styling Star (Nintendo) {2017.11.02} (¥4.980) – 32.176 / NEW

05./06. [NSW] Splatoon 2 (Nintendo) {2017.07.21} (¥5.980) – 23.557 / 1.295.008 (+5%)

06./02. [PS4] Ark: Survival Evolved (Spike Chunsoft) {2017.10.26} (¥6.800) – 23.370 / 93.547 (-67%)

07./04. [PS4] Assassin’s Creed: Origins (Ubisoft) {2017.10.27} (¥8.400) – 22.272 / 71.692 (-55%)

08./09. [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo) {2017.04.28} (¥5.980) – 15.913 / 788.445 (+14%)

09./03. [3DS] Shin Megami Tensei: Strange Journey Redux (Atlus) (¥6.480) – 9.798 / 70.647 (-84%)

10./07. [PS4] Gran Turismo Sport (Sony) {2017.10.19} (¥6.900) – 9.045 / 177.001 (-49%)

11./05. [PS4] Taiko no Tatsujin: Drum Session! (Bamco) (¥6.100) – 7.679 / 35.924 (-73%)

12./13. [NSW] Zelda: Breath of the Wild (Nintendo) {2017.03.03} (¥6.980) – 6.662 / 629.352 (+6%)

13./10. [PS4] The Evil Within 2 (Bethesda) {2017.10.19} (¥7.980) – 5.809 / 61.374 (-54%)

14./16. [NSW] Pokken Tournament DX (Pokemon Co.) {2017.09.22} (¥5.980) – 4.882 / 111.829 (+6%)

15./11. [PS4] Itadaki Street: DQ & FF 30th Anniversary (Square Enix) – 4.858 / 56.520 (-49%)

16./18. [3DS] Animal Crossing: New Leaf – Welcome amiibo (Nintendo) – 4.008 / 264.236 (+5%)

17./12. [PS4] Kyoei Toshi (Bamco) {2017.10.19} (¥8.200) – 3.511 / 60.563 (-57%)

18./15. [PS4] Middle-earth: Shadow of War (Warner Japan) {2017.10.12} – 3.367 / 37.462 (-43%)

19./20. [3DS] Mario & Luigi: Superstar Saga + Bowser’s Minions (Nintendo) – 3.171 / 49.746 (-9%)

20./08. [3DS] Idol Time PriPara: Yume All-Star Live! (Takara Tomy) (¥5.500) – 3.080 / 17.965 (-79%)

Die Hardware-Charts:

NSW – 64.387 (126.701)

PS4 – 28.823 (24.653)

3DS – 20.856 (17.283)

PSV – 3.576 (3.705)

XB1 – 114 (97)

PS3 – 56 (45)

WIU – 38 (41)

